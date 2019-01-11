Прекращено уголовное дело о гибели самарца при взрыве в коттедже

В пятницу, 11 января, стало известно, что прекращено уголовное дело, возбужденное по факту гибели человека при взрыве газа в частном доме во Внутреннем проезде в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, взрыв произошел в ночь с 24 на 25 октября 2018 года. В результате трехэтажный дом обрушился полностью. Тело хозяина коттеджа нашли при разборе завалов.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

В СУ СК уточнили, что уголовное дело прекращено в конце декабря 2018 г. в связи с отсутствием события преступления.

"По данным следствия, дом был отключен от центрального газоснабжения, однако мужчина подключил газ незаконно, взрыв произошел в связи с неисправностью газового оборудования", - уточнили в СУ СК РФ по Самарской области.



