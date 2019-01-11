Ирина Дьяченко отозвала свои иски к Газбанку

Экс-супруга скончавшегося в 2017 г. самарского бизнесмена и политика Олега Дьяченко — Ирина Дьяченко — отказалась от двух своих исков к лишенному лицензии АО АКБ "Газбанк".

Третьими лицами в спорах выступали экс-охранники ООО ЧОО "Самара Безопасность". Суть споров не раскрывается ни в материалах дела, ни в пресс-службе суда, где ранее лишь поясняли, что Ирина Дьченко добивалась признания некоего договора незаключенным. О каком именно договоре идет речь, в суде не уточняли.

Однако прежде Ленинский районный суд рассматривал еще два спора между "Газбанком" и Ириной Дьяченко. Правда, в этих делах она выступала в качестве третьего лица, а истцами были все те же бывшие охранники ЧОО "Самара Безопасность".

Квартира Ирины Дьяченко оказалась в залоге у Газбанка В Ленинском районном суде рассматриваются два заявления экс-супруги скончавшегося в 2017 г. самарского бизнесмена и политика Олега Дьяченко - Ирины Дьяченко - к АО АКБ "Газбанк" (лишен лицензии в 2018 году).

Так, охранники пытались доказать недействительность заключенных ими с Газбанком в 2016 г. кредитных договоров — на 7,5 млн руб. каждый. Оба они утверждали, что данные договоры заключили по указанию своего руководителя — председателя совета директоров АО АКБ "Газбанк" Олега Дьяченко — и деньги сразу после получения передали ему.

В обоих случаях, согласно материалам суда, для обеспечения кредитных обязательств был оформлен залог квартиры, принадлежащей Ирине Дьяченко.

При этом ее представитель в суде поясняла, что на момент заключения договоров Ирина Дьяченко не была знакома с лицами, в счет погашения кредитов которых заложена ее квартира.

Однако суд в удовлетворении заявленных охранниками требований отказал, посчитав кредитные договоры легитимными. В настоящее время эти решения обжалуются в апелляционной инстанции.

Соответственно, можно предположить, что в спорах, где истцом выступала Ирина Дьяченко, она сама пыталась признать недействительными указанные договоры залога своей квартиры.

Выяснить причины, по которым Ирина Дьяченко решила отказаться от своих требований, на момент публикации материала не удалось.