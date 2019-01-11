16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Лжефсбшника-альфонса отправили в колонию на шесть лет Кадастрового инженера с друзьями обвиняют в крупном мошенничестве с землей Тольяттинец, вовлекший подростка в проституцию, отправится в колонию Прокуратура не добилась ужесточения приговора красноярской адвокатессе В Самаре начинаются слушания по делу налетчиков на банки, которые убили охранника "ЛОКО-банка"

Суды Происшествия

Лжефсбшника-альфонса отправили в колонию на шесть лет

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 8
Версия для печати

В Самаре вынесен приговор Вадиму Шахбазову, которого обвиняли в крупном мошенничестве. Обещая жениться на девушке, он выманил у нее 4,2 млн рублей.

В пятницу, 11 января, в Советском районном суде Самары огласили приговор по делу о крупном мошенничестве.

Напомним, по версии следствия, в 2017 г. уроженец Северной Осетии Вадим Шахбазов вступил в сговор со знакомым Казбеком Габолаевым и выдал его за своего брата по имени Акшатар. Вместе они "развели" Наталью Л. на 4,2 млн рублей. Вадим познакомился с ней, представившись сотрудником ФСБ под прикрытием, обещал на ней жениться, познакомился с ее семьей. Потом при помощи Габолаева он разыграл убийство и попросил помощи в решении своих проблем. Невеста продала квартиру, машину, влезла в долги, отдала возлюбленному 4,2 млн рублей, а тот исчез.

На суде Шахбазов не признал вину. Однако потерпевшая смогла найти еще одну девушку, которую "развели" по тому же сценарию.

В итоге суд посчитал вину Шахбазова доказанной и, с учетом того, что он уже имеет судимости, приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3