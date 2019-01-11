Лжефсбшника-альфонса отправили в колонию на шесть лет

В Самаре вынесен приговор Вадиму Шахбазову, которого обвиняли в крупном мошенничестве. Обещая жениться на девушке, он выманил у нее 4,2 млн рублей.

В пятницу, 11 января, в Советском районном суде Самары огласили приговор по делу о крупном мошенничестве.

Напомним, по версии следствия, в 2017 г. уроженец Северной Осетии Вадим Шахбазов вступил в сговор со знакомым Казбеком Габолаевым и выдал его за своего брата по имени Акшатар. Вместе они "развели" Наталью Л. на 4,2 млн рублей. Вадим познакомился с ней, представившись сотрудником ФСБ под прикрытием, обещал на ней жениться, познакомился с ее семьей. Потом при помощи Габолаева он разыграл убийство и попросил помощи в решении своих проблем. Невеста продала квартиру, машину, влезла в долги, отдала возлюбленному 4,2 млн рублей, а тот исчез.

На суде Шахбазов не признал вину. Однако потерпевшая смогла найти еще одну девушку, которую "развели" по тому же сценарию.

В итоге суд посчитал вину Шахбазова доказанной и, с учетом того, что он уже имеет судимости, приговорил его к шести годам колонии строгого режима.