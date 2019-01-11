Миша Лебедев станет главным режиссером Самарского театра драмы

Режиссер Миша Лебедев в ближайшее время будет назначен главным режиссером Самарского театра драмы.

Занимающий сейчас эту должность Валерий Гришко станет художественным руководителем театра, но без права подписи, то есть без функций директора, которые были у Вячеслава Гвоздкова, рассказал Гришко Волга Ньюс. Обязанности директора сейчас исполняет Валерий Мелешин.

"Новость - в том, что у нас появится молодой главный режиссер, но для этого нужно изменить устав театра, чтобы из него исчезла нелепая для драматического театра должность генерального директора", - рассказал Волга Ньюс Валерий Гришко (напомним, устав изменили в 2012 г. под вероятную смену руководства театра, но в результате должность гендиректора занял Вячеслав Гвоздков, то есть изменилось только название). После того как устав будет утвержден в министерстве культуры Самарской области, Лебедев станет главным режиссером.

Миша Лебедев (режиссер просит называть себя коротким именем) окончил курс Вениамина Фильштинского в РГИСИ (бывш. СПбГАТИ) в 2016 году. Ставил в Петербурге, Уфе, Новокузнецке, Перми, Хабаровске. В Самарском театре драмы выпустил спектакль "Роковая ошибка" по повести Михаила Рощина, сделанный в непривычном для этого театра стиле, с пластическими сценами Павла Самохвалова.

Напомним, ранее на постановку в Самарский театр драмы пригласили худрука театра-студии "Грань" Дениса Бокурадзе. Валерий Гришко встречался с ним в день похорон Вячеслава Гвоздкова. Бокурадзе прочили и в руководители театра, но сейчас, по информации Волга Ньюс, вопрос оставили в подвешенном состоянии, потому что Бокурадзе хочет заняться своим театром ("Грани" выделили место под строительство отдельного здания и средства на разработку проекта).