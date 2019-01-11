16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Миша Лебедев станет главным режиссером Самарского театра драмы В "СамАрте" покажут премьеру "Одиссеи" Самарский театр выпустит мировую премьеру балета "Три маски короля" Дмитрий Медведев поздравил коллектив Сызранского драмтеатра со 100-летием театра Театр "Лицей" показал эскиз спектакля о Сергее Есенине "Игра по живому"

Театр Культура

Миша Лебедев станет главным режиссером Самарского театра драмы

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 107
Версия для печати

Режиссер Миша Лебедев в ближайшее время будет назначен главным режиссером Самарского театра драмы.

Занимающий сейчас эту должность Валерий Гришко станет художественным руководителем театра, но без права подписи, то есть без функций директора, которые были у Вячеслава Гвоздкова, рассказал Гришко Волга Ньюс. Обязанности директора сейчас исполняет Валерий Мелешин.

"Новость - в том, что у нас появится молодой главный режиссер, но для этого нужно изменить устав театра, чтобы из него исчезла нелепая для драматического театра должность генерального директора", - рассказал Волга Ньюс Валерий Гришко (напомним, устав изменили в 2012 г. под вероятную смену руководства театра, но в результате должность гендиректора занял Вячеслав Гвоздков, то есть изменилось только название). После того как устав будет утвержден в министерстве культуры Самарской области, Лебедев станет главным режиссером.

Миша Лебедев (режиссер просит называть себя коротким именем) окончил курс Вениамина Фильштинского в РГИСИ (бывш. СПбГАТИ) в 2016 году. Ставил в Петербурге, Уфе, Новокузнецке, Перми, Хабаровске. В Самарском театре драмы выпустил спектакль "Роковая ошибка" по повести Михаила Рощина, сделанный в непривычном для этого театра стиле, с пластическими сценами Павла Самохвалова.

Напомним, ранее на постановку в Самарский театр драмы пригласили худрука театра-студии "Грань" Дениса Бокурадзе. Валерий Гришко встречался с ним в день похорон Вячеслава Гвоздкова. Бокурадзе прочили и в руководители театра, но сейчас, по информации Волга Ньюс, вопрос оставили в подвешенном состоянии, потому что Бокурадзе хочет заняться своим театром ("Грани" выделили место под строительство отдельного здания и средства на разработку проекта).

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

В Самаре начался фестиваль классического балета им. Аллы Шелест

Поволжские сезоны Александра Васильева-2017

Поволжские сезоны Александра Васильева-2017

Театр "Пластилиновый дождь" показал свой новый спектакль "Обряд"

Театр "Пластилиновый дождь" показал свой новый спектакль "Обряд"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3