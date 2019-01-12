В Жигулевске на водителя, предъявившего поддельные документы, заведено уголовное дело

Сотрудники ДПС Жигулевска на трассе М-5 "Урал" за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль Мersedes Sprinter под управлением 40-летнего жителя соседней республики.

Во время проверки документов водитель предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, которое вызвало у правоохранителей сомнение в его подлинности. Документ изъяли и направили на экспертизу.

Проведенное исследование установило, что водительское удостоверение является поддельным. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".