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Преступления Происшествия

В Самаре госпитализирован мужчина, поссорившийся с юным соседом

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары поступило сообщение о том, что на ул. Теннисной местный житель получил телесные повреждения. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, сообщает облГлавк.

При проверке полученной информации полицейские выяснили, что 29-летний мужчина пострадал в результате конфликта. Опросив соседей потерпевшего и собрав необходимые улики, полицейские установили, что у потерпевшего на лестничной площадке произошла словесная перепалка с соседом.

По предварительным данным, в результате конфликта злоумышленник нанес оппоненту травмы. Впоследствии экспертиза установила, что здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый 17-летний местный житель.

По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Сотрудники полиции продолжают выяснять подробности произошедшего.

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