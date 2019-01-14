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Преступления Происшествия

Тольяттинец может сесть в тюрьму на пять лет за изготовление самодельного ружья

ТОЛЬЯТТИ. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 23 УМВД России по городу Тольятти задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном изготовлении оружия, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В частном доме на ул. Яблоневой в ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители изъяли у мужчины предмет, похожий на охотничье ружье. Как пояснил полицейским подозреваемый, ружье он изготовил самостоятельно. О том, что его действия являются противоправными, мужчина знал, но все равно нарушил закон.

Сотрудники полиции изъяли обнаруженный предмет и направили его на экспертизу. Согласно ее заключению, изготовленное оружие является переделанным из огнестрельного гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра модели "ИЖ-18Е".

В настоящее время в отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 200 тыс. рублей.

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