Артура Игрушкина допросили в суде по делу о взятках и мошенничестве

В понедельник, 14 января, в суде Железнодорожного района Самары допросили бывшего руководителя самарского управления "Почты России" Артура Игрушкина.

Игрушкин проходит свидетелем по делу бывших сотрудниц "Почты России" Людмилы Зиновой и Ольги Казанцевой. Напомним, их обвиняют в получении взяток и мошенничестве. Общая сумма незаконно полученных денег превысила 2 млн рублей.

"Когда мы были на совещании в Самаре, Зинова отозвала меня в сторону и сказала, что было распоряжение руководства о том, что предприятию нужны деньги, поэтому, если я хочу оставаться в команде, мне нужно подумать и назвать фамилии надежных сотрудников, которым можно повысить зарплату с тем, чтобы разницу между нынешним и будущим окладом они передавали кому надо, — рассказывала ранее в суде начальник Сергиевского почтамта. — У меня не было выбора, я дорожу этой работой, другой в сельской местности не найти. Я поговорила со своими, им повысили зарплату, после чего сумму надбавки ежемесячно мы начали перечислять на банковскую карту Казанцевой. Позже в эту схему включили и меня".

Похожие показания давали ранее и другие свидетели. Но сам Игрушкин заявил в суде, что его оговаривают. Например, отвечая на вопрос гособвинителя о том, действительно ли он требовал от подчиненных подать ему списки тех, кто отказался от сдачи денег, он сообщил, что "нет, такого списка не было".

"Зинова никогда и никаким образом не передавала мне деньги", — утверждает Игрушкин.

У суда также возник вопрос — правда ли, что Зинова оплачивала ему из своих денег или денег, собранных с подчиненных, обучение в высшей школе экономики. Игрушкин заявил, что это — неправда, а 200 тыс. руб. за обучение он отдал из своих личных средств.

В суде также возник вопрос — на какие деньги "Почта России" устраивала различные праздничные (недешевые) мероприятия. На что Игрушкин заявил, что из средств предприятия.

Гособвинитель спросил и о строительстве дома Игрушкину (по этому поводу возбуждено уголовное дело). "Никто из моих подчиненных дом мне не строил, — заявил Игрушкин, отвечая на другие вопросы. — И вообще дом не мой. Он заказывался моей супругой для родителей. Срубовой дом сложили в Кировской области и привезли в Царевщину".

Игрушкин также заявил, что не знает, расследуют ли в отношении него сейчас какое-то уголовное дело и находится ли он под какой-то мерой пресечения, например, под подпиской о невыезде.

Среди присутствующих в суде возникли сомнения в правдивости всех показаний Игрушкина. Адвокат Ольги Казанцевой Валерий Лапицкий поинтересовался, готов ли Игрушкин подтвердить все свои показания на "детекторе лжи".

Игрушкин ответил не сразу, казалось, что он замялся. Но в итоге он все же заявил, что обсудит этот вопрос со своим адвокатом.