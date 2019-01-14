Трое парней вынесли из цветочного павильона букет роз и мягкие игрушки

В Самаре задержали двоих молодых людей, ограбивших цветочный павильон, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Около в 19:40 парни 19, 23 и 21 года зашли в павильон и долго осматривали товар. После этого один из злоумышленников ударил продавца и втолкнул ее в холодильник для цветов. Молодой человек держал дверь, и выбраться флорист не смогла. Молодые люди унесли две большие игрушки и букет роз. Общая сумма причиненного ущерба составила 6 тыс. рублей.

Через несколько часов подозреваемых задержали в Самаре, третьего нашли через несколько дней. По данным правоохранителей, игрушки и цветы парни подарили своим девушкам.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Двое из подозреваемых уже были судимы за разбой и грабеж.