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Преступления Происшествия

Трое парней вынесли из цветочного павильона букет роз и мягкие игрушки

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали двоих молодых людей, ограбивших цветочный павильон, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Около в 19:40 парни 19, 23 и 21 года зашли в павильон и долго осматривали товар. После этого один из злоумышленников ударил продавца и втолкнул ее в холодильник для цветов. Молодой человек держал дверь, и выбраться флорист не смогла. Молодые люди унесли две большие игрушки и букет роз. Общая сумма причиненного ущерба составила 6 тыс. рублей.

Через несколько часов подозреваемых задержали в Самаре, третьего нашли через несколько дней. По данным правоохранителей, игрушки и цветы парни подарили своим девушкам.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Двое из подозреваемых уже были судимы за разбой и грабеж.

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