В Клявлинском районе задержан мужчина, нанесший своей матери смертельное ножевое ранение

В четверг, 10 января, в полицию от медиков поступило сообщение об обнаружении трупа 64-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Полицейские установили, что в частном доме на ул. Центральной происходило праздничное застолье. Ночью, когда гости разошлись, а хозяин дома и его дочь ушли спать, между хозяйкой дома и ее сыном, настаивающем на продолжении распития спиртных напитков, произошла ссора, в ходе которой сын нанес матери ножевое ранение.

Затем молодой человек вызвал медицинских работников, которые констатировали смерть потерпевшей до прибытия помощи. По заключению экспертов, женщина скончалась от проникающего ранения.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Из дома были изъяты необходимые улики, в том числе предполагаемое орудие преступления. Мужчина вину в содеянном признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Следственным управлением СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации "Убийство". Подозреваемый задержан. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.