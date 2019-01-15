16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Джи Эм-АВТОВАЗ" по итогам года вновь увеличил продажи GM-АвтоВАЗ готовится к продаже обновленной Chevrolet Niva По итогам 2018 г. АвтоВАЗ увеличил продажи автомобилей Lada на 16% СП "Ростеха" и Renault‐Nissan стало стопроцентным владельцем АвтоВАЗа С экс-руководителя АвтоВАЗагрегата не смогли взыскать 3,8 млрд рублей

Автопром Машиностроение

"Джи Эм-АВТОВАЗ" по итогам года вновь увеличил продажи

ТОЛЬЯТТИ. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати

В 2018 г. "Джи Эм-АВТОВАЗ" отгрузил дилерам 31,3 тыс. автомобиля Chevrolet Niva, сообщает региональный минпром.

Напомним, в 2017 г. объем продаж составил 31,2 тыс. машин, в 2016 г. - 29,8 тысяч.

В страны СНГ было продано 1,6 тыс. авто.

"В 2019 году ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ" продолжит следить за развитием ситуации на российском автомобильном рынке и реагировать на его возможные изменения, чтобы максимально эффективно удовлетворять спрос на свою продукцию", — указывается в сообщении.

С 22 января начинается производство внедорожников Chevrolet NIVA по новому ОТТС, оснащенных во всех комплектациях антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3