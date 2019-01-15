"Джи Эм-АВТОВАЗ" по итогам года вновь увеличил продажи

В 2018 г. "Джи Эм-АВТОВАЗ" отгрузил дилерам 31,3 тыс. автомобиля Chevrolet Niva, сообщает региональный минпром.

Напомним, в 2017 г. объем продаж составил 31,2 тыс. машин, в 2016 г. - 29,8 тысяч.

В страны СНГ было продано 1,6 тыс. авто.

"В 2019 году ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ" продолжит следить за развитием ситуации на российском автомобильном рынке и реагировать на его возможные изменения, чтобы максимально эффективно удовлетворять спрос на свою продукцию", — указывается в сообщении.

С 22 января начинается производство внедорожников Chevrolet NIVA по новому ОТТС, оснащенных во всех комплектациях антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.