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И. о. руководителя областного УФНС стала Ольга Крикова

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель начальника УФНС России по Самарской области Ольга Крикова назначена исполняющей обязанности руководителя ведомства. Об этом сообщается на сайте налоговой службы.

Напомним, Александр Вихров, возглавлявший областное управление налоговой службы с 2015 г., в январе 2019 г. покинул свой пост. О его отставке было объявлено на заседании общественного совета регионального УФНС 11 января. Причины ухода Вихрова с занимаемой должности не уточняются.

Ольга Крикова родилась в 1970 г. в Тувинской АССР, в 1991 г. окончила Куйбышевский плановый институт по специальности "Планирование промышленности". В системе налоговых органов Самарской области она работает с 1994 г., с 1 августа 2014 г. — в должности замруководителя службы.

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