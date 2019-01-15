И. о. руководителя областного УФНС стала Ольга Крикова

Заместитель начальника УФНС России по Самарской области Ольга Крикова назначена исполняющей обязанности руководителя ведомства. Об этом сообщается на сайте налоговой службы.

Напомним, Александр Вихров, возглавлявший областное управление налоговой службы с 2015 г., в январе 2019 г. покинул свой пост. О его отставке было объявлено на заседании общественного совета регионального УФНС 11 января. Причины ухода Вихрова с занимаемой должности не уточняются.

Ольга Крикова родилась в 1970 г. в Тувинской АССР, в 1991 г. окончила Куйбышевский плановый институт по специальности "Планирование промышленности". В системе налоговых органов Самарской области она работает с 1994 г., с 1 августа 2014 г. — в должности замруководителя службы.