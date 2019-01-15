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ЖКХ и благоустройство Общество

В оставшиеся без тепла квартиры на ул. Ново-Вокзальной начали подавать отопление

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителям домов на ул. Ново-Вокзальной, оставшимся без тепла из-за коммунальной аварии, начали включать отопление. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

"Участок заполнен, приступили к включению потребителей", — написал чиновник.

Напомним, повреждение теплосети диаметром 500 мм по ул. Ново-Вокзальной было выявлено специалистами "ПТС" 15 января. Из-за аварии подача отопления в ряде домов в границах улиц 22 Партсъезда, Ставропольская, Ново-Вокзальная, Вольская была переведена на обратный трубопровод.

Гид потребителя

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