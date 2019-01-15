"Кристалл-Лефортово" подал к "Роднику" иск на 450 млн рублей

ООО "Кристалл Лефортово" подало еще один иск к ООО "Самарский комбинат "Родник" о взыскании 450,8 млн рублей. Информация об этом размещена в КАД ВАС.

Пока Арбитражный суд Москвы не принял к рассмотрению заявление "Кристалл Лефортово". По данным ИАС Seldon Basis, совладельцем обеих компаний является гендиректор ГК "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана: ему принадлежит 49% в СК "Родник" и 1% в ООО "Кристалл Лефортово".

В настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Самарской области находится иск "Кристалл-Лефортово" к самарскому комбинату — на 1,7 млрд рублей. Еще один иск поступил от ООО ПК "Кристалл-Лефортово" к "Роднику" в Арбитражный суд Курской области — он касается взыскания 7,5 млрд руб., также на рассмотрение Курского суда из самарского арбитража передан иск на 756,3 млн рублей. Ни по одному из них решение судом пока не принято.

Напомним, производство на СК "Родник" (специализируется на производстве и продаже алкогольной продукции) простаивало с конца февраля 2014 г. до середины 2016 года. Тогда завод был лишен лицензии на производство, поставку и хранение алкогольной продукции. Восстановить лицензию предприятию удалось только после смены руководства — в 2016 г. гендиректором комбината стал Павел Сметана.

Но в 2018 г. на "Роднике" снова возникли проблемы. Сначала появилась информация о планах ГК "Кристалл-Лефортово" приостановить производство на предприятии в связи с финансовыми проблемами. В конце марта 2018 г. сменился руководитель завода — гендиректором стал экс-депутат городской думы Самары Вячеслав Дормидонтов (СМИ связывали его с самарскими акционерами "Родника").

В июле 2018 г. ООО "Промышленные технологии" потребовало признания СК "Родник" банкротом из-за долга в 1,6 млн руб., и в декабре Арбитражный суд Самарской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения.

Тем временем осенью 2018 г. московская ГК "Кристалл-Лефортово" вывела конфликт с самарскими акционерами СК "Родник" в публичную плоскость. В частности, произошедшую в марте смену руководства комбината в группе компаний назвали "захватом" и заявили, что ей предшествовала "блокировка деятельности завода". По мнению представителей "Кристалл-Лефортово", это делалось якобы для "вывода с завода активов" и перехода "к контролируемому преднамеренному банкротству".

По данным ИАС Seldon Basis, 51% ООО СК "Родник" принадлежит АО "Актив", 49% — гендиректору ГК "Кристалл-Лефортово" Павлу Сметане. Правда, его доля до полного расчета за нее находится в залоге у Любови Милеевой. Прежде СМИ связывали СК "Родник" с депутатом губернской думы Александром Милеевым. При этом Любовь Милеева пытается через суд взыскать с Павла Сметаны 100 млн руб. по договору купли-продажи доли в уставном капитале "Родника", а Павел Сметана — признать этот договор недействительным. Пока решение по делу не принято.