В галерее "Виктория" откроется выставка "матери" самарского совриска Оксаны Стоговой

В эпоху, когда много внимания уделяется локальному искусству и только и разговоров, что лучший музей современного искусства в Перми, а самые дерзкие молодые художники в Екатеринбурге, не знать кто такая Оксана Стогова для Самары — зазорно.

"Думаю, не сильно преувеличу, если назову Стогову "матерью" самарского совриска. — рассказывает куратор выставки "115 километров" Сергей Баландин. — Одна из первых самарчан, открывшая для себя западную школу искусства, перенявшая модернистское мышление в живописи, опробовавшая самые разные манеры и техники, от живописи до видео, в чьей квартирной галерее регулярно происходят выставки неформатного искусства".

Повод для открытия выставки "115 километр" весьма условный — творческий юбилей 30 лет, но это отличная причина познакомиться с действительно одним из самых вдумчивых и грамотных художников самарского современного искусства. Идеей для выставки стали две временные точки в пространстве, соединенные одной прямой линией — символом творчества художника.

"В разговоре с Оксаной мы поняли, что одним из мотивов ее творчества было преодоление традиционной школы живописи и такого устоявшегося в самарском искусстве жанра, как пейзаж. — рассказывает Сергей Баландин. — Мы покажем ее ранние работы 1988-89 годов и вещи, созданные по пейзажным мотивам, 2010-х, таким образом обозначив две точки: начало творчества и сегодняшние искания художницы, которая, освобождаясь от пейзажной фигуративности, приходит к пониманию линии как самостоятельного образа. В выставке участвуют совершенно разные работы и по сюжету, и по материалам, но всюду вы увидите линию как "несущий" элемент произведения. Кроме заключительной серии, которая, хоть и не последняя хронологически, для нас олицетворяет полное освобождение и от "пейзажа", и от линии".

Оксана Стогова не только один из главных художников самарского современного искусства, за чьим творчеством интересно следить, но и преподаватель и учитель для молодого регионального арт-движения, которое сегодня активно пополняет свои ряды.

"Для Стоговой очень важно делиться своими знаниями и находками, формировать среду вокруг себя. И уже больше 10 лет она ведет свою школу современного искусства Quadro. — рассказывает Сергей Баландин. — Школа построена на практических упражнениях, и объяснения в ней доступны любому. Но важным показателем ее является то, что многие ее студенты серьезно начинают увлекаться искусством, продолжают обучение в Москве или за рубежом, открывают свои галереи или курсы. Одним словом, у Оксаны есть ученики в самом благородном смысле этого слова".

Вполне логично, что куратором выставки "115 километр" выступил Сергей Баландин. Он внимательно относится к изучению актуальной самарской арт-реальности, и уже провел в 2018 г. выставку, посвященную истории локального совриска, которая стала одним из главных арт-событий года. Он также устраивал в 2017 г. "Квартирную триеннале", где приглашал зрителей познакомиться с самарскими художниками через прогулку по их мастерским.

Персональная выставка Оксаны Стоговой "115 километр" (16+), которая планируется к открытию в галерее "Виктория" 31 января, в 19:00, обязательная точка в системе координат выставочной жизни самарского искусства в новом году.