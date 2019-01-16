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Преступления Происшествия

Полицейские задержали самарца, выращивавшего в своей квартире коноплю

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции при поддержке бойцов спецподразделения "Гром" ГУ МВД России по Самарской области задержали 30-летнего жителя Самары, выращивавшего в своей квартире коноплю, сообщает пресс-служба областного полицейского Главка.

В ходе обысковых мероприятий в квартире 30-летнего мужчины правоохранители обнаружили находящиеся в емкостях с землей кусты растения, похожего на наркосодержащее, а также сформированное в брикеты вещество, по виду напоминающее марихуану. Находку направили на экспертизу.

Исследование показало, что изъятым является наркотическое растение "каннабис" и его производное — "марихуана". Общий вес высушенных запрещенных веществ составил 5 килограммов.

По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере", возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Гид потребителя

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