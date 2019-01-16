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Преступления Происшествия

Житель Сызрани попал под статью за хранение патронов

СЫЗРАНЬ. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские Сызранского ЛО МВД России на транспорте установили личность 35-летнего местного жителя, который незаконно хранил боеприпасы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

При обследовании жилища мужчины полицейские изъяли 55 патронов калибра 5,6 мм. По словам подозреваемого, боеприпасы достались ему от умершего родственника.

Поскольку экспертиза установила, что боеприпасы пригодны для стрельбы, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этой статьи, — до четырех лет лишения свободы.

Гид потребителя

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