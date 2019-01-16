Продавщица из Приволжья ударила по голове дебоширившего покупателя

В Приволжском районе в отношении 42-летней жительницы райцентра, работающей продавцом, возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, пьяный 66-летний мужчина пришел в круглосуточный магазин и начал требовать, чтобы продали товар не через окошко, а внутри торговой точки. Когда продавец не пустила его, сельчанин начал нецензурно ругаться и стучать в дверь. В итоге женщина взяла металлический предмет, вышла на улицу и ударила дебошира по голове.

Экспертиза показала, что пострадавший получил легкие травмы.

Продавщица дала признательные показания.