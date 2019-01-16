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ЖКХ и благоустройство Общество

За год жители Самарской области "украли" электричества на 13 млн рублей

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Энергетики "Самарских распределительных сетей" выявили за 2018 г. 232 случая безучетного энергопотребления, сообщает пресс-служба филиала ПАО "МРСК Волги".

По заявлению ведомства, в общей сложности "недобросовестные потребители украли 5,5 млн кВт/ч", что в денежном эквиваленте составляет более 13 млн рублей.

Самое большое количество таких инцидентов выявлено в Кинельском районе, из 232 случаев хищения электроэнергии 35 приходится на жителей этого муниципального района.

Как отмечается в релизе, также наиболее проблемными районами являются Сергиевский, Волжский, Ставропольский: по итогам рейдов именно в них было выявлено наибольшее количество фактов безучетного и бездоговорного потребления.

Энергетики "Самарских распределительных сетей" напоминают, что за безучетное потребление электроэнергии всем правонарушителям, согласно действующему законодательству, грозит наказание, вплоть до уголовного преследования.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии можно сообщать по телефону горячей линии: 8(846) 339-35-74. Анонимность гарантируется.

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