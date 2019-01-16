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ЖКХ и благоустройство Общество

В ночь с 16 на 17 января в Кировском районе отключат отопление из-за коммунальной аварии

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь с 16 на 17 января в домах, расположенных в границах улиц Стара-Загора, пр. Кирова, Московское шоссе ограничат теплоснабжение. Об этом в соцсети рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

"По информации, полученной от АО "ПТС", на сетях обнаружено повреждение, в связи с чем в ночь с 16.01.19 на 17.01.19 г. планируется проведение ремонтных работ", — написал чиновник.

Ограничение теплоснабжения планируется в период с 22:00 до 07:00. Проведение ремонтных работ с 22:00 до 03:00 Заполнение систем отопления с 03:00 до 05:00 Восстановления отопления с 05:00 до 07:00.

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