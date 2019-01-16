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ЖКХ и благоустройство Общество

Елена Лапушкина раскритиковала уборку улиц в Самарском районе

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Елена Лапушкина 16 января осмотрела Самарский район и обратила внимание на нечищенные кровли на ул. Ленинградской.

Фото: samadm.ru

"Вы обслуживаете дома, расположенные на главной пешеходной улице города, и на каждой второй крыше у вас присутствуют наледь и снег. В кратчайшие сроки отработайте адреса, иначе мы направим обращение в государственную жилищную инспекцию", - поручила глава города представителям управляющих компаний, отвечающих за дома на Ленинградской.

Елена Лапушкина высказала также замечания по качеству уборки улиц Ленинградской, Чапаевской, Молодогвардейской, Куйбышева, Степана Разина и Водников.

"Наибольшее число улиц в центре города, а именно в Ленинском и Самарском районе, обслуживает подрядная организация, в адрес которой мы неоднократно отправляли претензии и жалобы жителей. На наши замечания подрядчик реагирует несвоевременно", - рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

Елена Лапушкина посоветовала применять в таком случае штрафные санкции и рассмотреть вопрос о смене подрядчика.

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