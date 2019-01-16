Cуд не выявил экологических нарушений на "АКОМ-Инвест"

В Центральном районном суде Тольятти завершен судебный процесс по иску прокурора Центрального района к ООО "АКОМ-Инвест" об устранении нарушений природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Осенью прошлого года прокуратура Тольятти совместно с Росприроднадзором провела внеплановую выездную проверку на металлургическом предприятии группы компаний "АКОМ". В результате эксперты заявили о якобы выявленном ими превышении предельно допустимых выбросов в атмосферу. "АКОМ-Инвест" в ходе судебного разбирательства представил доказательства отсутствия такого превышения. По устранению прочих нарушений, связанных с порядком оформления документации, все необходимые меры предприятием приняты.

"Мы используем самое современное оборудование, относящееся к категории наилучших доступных технологий", - сообщил директор металлургического производства Сергей Саушкин. - Весь прошедший год на предприятии был посвящен модернизации производства, а соответственно, и установке новейших очистных фильтров".