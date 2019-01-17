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Преступления Происшествия

Женщину поймали на отмывании более 3 млн руб. при продаже крупных партий героина

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту легализации денег, полученных в результате сбыта наркотиков, возбуждено четыре уголовных дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Подозреваемая легализовала свыше 3,3 млн рублей.

Ранее, в мае 2018 года, полицейские на дороге в Волжском районе задержали 43-летнюю местную жительницу. В ходе досмотра автомобиля, в котором в качестве пассажира передвигалась задержанная, правоохранители нашли 50,2 г героина.

Во время обыска по адресам временного проживания женщины в Самаре и Сызрани полицейские изъяли то же вещество в крупных размерах общей массой около 250 граммов.

По факту покушения на сбыт и сбыт наркотических веществ в крупном размере возбуждены четыре уголовных дела, которые впоследствии объединены в одно производство. Подозреваемая арестована.

В ходе расследования стало известно, что женщина сбывала наркотики несколько месяцев бесконтактным способом. Вещество она заказывала через интернет в различных регионах России. Преступный способ получения денег подозреваемая замаскировала, используя банковские карты своих знакомых.

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