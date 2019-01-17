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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре из-за ремонта водовода спилят две большие ели на ул. Молодогвардейской

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалистам "РКС-Самара" придется спилить две большие ели в районе дома № 215 по ул. Молодогвардейской, чтобы начать ремонтные работы на поврежденном водоводе, сообщает пресс-служба компании.

Требующая ремонта коммуникация диаметром 900 мм снабжает питьевой водой жителей центральных районов Самары. Над водоводом, который был уложен в 1977 г., жители много лет назад без согласования с владельцами подземных коммуникаций посадили голубые ели. Сейчас для проведения аварийно-восстановительных работ требуется две из них выкорчевать.

"Специалисты "РКС-Самара" прорабатывали несколько вариантов, пытались обойтись без спила деревьев, однако это оказалось неизбежным. Вариант пересадки также оказался нереализуемым из-за особенности развития корневой системы елей", - говорится в релизе. 

В результате районная администрация, обследовав место технологического сбоя, дала разрешение на уборку деревьев. Ремонтные работы на водоводе будут проведены без отключения потребителей и без перекрытия автомобильной дороги по ул. Молодогвардейской.

Взамен утраченных елей "РКС-Самара" по собственной инициативе весной обещает высадить новые в этом районе. Но только в правильном месте, согласовав с владельцами других подземных коммуникаций и администрацией.

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