В Самаре из-за ремонта водовода спилят две большие ели на ул. Молодогвардейской

Специалистам "РКС-Самара" придется спилить две большие ели в районе дома № 215 по ул. Молодогвардейской, чтобы начать ремонтные работы на поврежденном водоводе, сообщает пресс-служба компании.

Требующая ремонта коммуникация диаметром 900 мм снабжает питьевой водой жителей центральных районов Самары. Над водоводом, который был уложен в 1977 г., жители много лет назад без согласования с владельцами подземных коммуникаций посадили голубые ели. Сейчас для проведения аварийно-восстановительных работ требуется две из них выкорчевать.

"Специалисты "РКС-Самара" прорабатывали несколько вариантов, пытались обойтись без спила деревьев, однако это оказалось неизбежным. Вариант пересадки также оказался нереализуемым из-за особенности развития корневой системы елей", - говорится в релизе.

В результате районная администрация, обследовав место технологического сбоя, дала разрешение на уборку деревьев. Ремонтные работы на водоводе будут проведены без отключения потребителей и без перекрытия автомобильной дороги по ул. Молодогвардейской.

Взамен утраченных елей "РКС-Самара" по собственной инициативе весной обещает высадить новые в этом районе. Но только в правильном месте, согласовав с владельцами других подземных коммуникаций и администрацией.