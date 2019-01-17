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Избиение школьницы учителем проверят на уголовный состав

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 января, в тольяттинской школе № 93 начата доследственная проверка по факту избиения школьницы учителем, сообщает СУ СК по Самарской области.

В рамках проверки будет дана правовая оценка не только действиям преподавателя, но и руководства школу, а также действиям должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних. На время проведения проверки учитель отстранен от работы.

Напомним, в среду, 16 января, в соцсетях появился видеоролик, на котором на котором запечатлено, как женщина дважды ударяет ладонью по рукам и несколько раз по лицу сидящую за партой девочку. Под видео есть пояснение: "Учитель по биологии (завуч) побила пятиклассницу за то, что она рисовала. 93 школа города Тольятти".

Утро 17 января в школе началось с экстренного совещания с участием и. о. руководителя департамента образования администрации Тольятти Ларисы Лебедевой, руководства и педагогического коллектива образовательного учреждения, родителей учащихся. Цель встречи — детально разобраться в конфликте.

"При любых обстоятельствах действия педагога в администрации образовательного учреждения и департаменте образования считают недопустимыми", - отмечают в мэрии. 

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