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Суды Происшествия

За экстремистские публикации самарцу запретили размещать посты в соцсетях

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Силовики посчитали, что в некоторых его публикациях содержатся публичные призывы к экстремизму, суд с этим согласился, парня признали виновным.

В Самаре вынесен приговор 28-летнему Дмитрию Щипанову за публикации во "ВКонтакте": сотрудники УФСБ России по Самарской области обнаружили, что его посты направлены на возбуждение вражды по национальному признаку, плюс содержат призывы к экстремизму.

На основании материалов сотрудников этого ведомства 16 июля 2018 г. в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), а 20 июля в УФСБ России по Самарской области на него же возбудили еще одно уголовное дело - по ч.2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").

В конце года дело передали в суд, и Щипанова признали виновным по обеим статьям, за что его приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком еще на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в соцсетях, на два года. Приговор вступил в законную силу.

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