Самарца будут судить за десятки мошенничеств в Брянской области

Самарца будут судить за мошенничества в другом регионе, сообщает УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, в начале 2018 г. 30-летний самарец, уже осужденный за телефонные мошенничества, решил продолжить "бизнес".

Он использовал комплекты SIM-карт разных операторов и зарегистрированные на третьих лиц банковские карты, на которые переводил похищенные деньги. Жертвам он предлагал за денежное вознаграждение решить вопрос об освобождении их родственников от уголовной ответственности.

За пять месяцев жертвами мошенника стали 27 жителей Брянской области, а причиненный ущерб составил более 1,1 млн рублей. На счету задержанного также два покушения на мошенничество. В этих случаях жертвы были бдительны и отказались переводить деньги.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.