Глава МП "Благоустройство" получил выговор за некачественную уборку снега в Самаре

Директор самарского МП "Благоустройство" Евгений Садовников получил выговор за недостаточный контроль работ по содержанию городской улично-дорожной сети, сообщает мэрия Самары.

Как поясняют в городской администрации, в последнее время от жителей областной столицы поступило много жалоб на некачественную очистку проезжей части и тротуаров от снега и наледи, а также несвоевременный вывоз скопившегося снега.

Штрафные санкции также будут применены в отношении компании "Паритет" — подрядной организации, которая обслуживает большую часть улиц в Ленинском и Самарском районах.