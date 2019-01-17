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ЖКХ и благоустройство Общество

Глава МП "Благоустройство" получил выговор за некачественную уборку снега в Самаре

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор самарского МП "Благоустройство" Евгений Садовников получил выговор за недостаточный контроль работ по содержанию городской улично-дорожной сети, сообщает мэрия Самары.

Как поясняют в городской администрации, в последнее время от жителей областной столицы поступило много жалоб на некачественную очистку проезжей части и тротуаров от снега и наледи, а также несвоевременный вывоз скопившегося снега.

Штрафные санкции также будут применены в отношении компании "Паритет" — подрядной организации, которая обслуживает большую часть улиц в Ленинском и Самарском районах.

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