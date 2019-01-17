На ул. Стара-Загора завершили ремонт теплосети

На ул. Стара-Загора в Самаре к 13:30 завершили ремонт на месте повреждения теплосети диаметром 500 мм, сообщает ПТС.
Сейчас магистраль заполняют теплоносителем.
Напомним, с 4:00 17 января в 10 микрорайоне было ограничено теплоснабжение.
На ул. Стара-Загора в Самаре к 13:30 завершили ремонт на месте повреждения теплосети диаметром 500 мм, сообщает ПТС.
Сейчас магистраль заполняют теплоносителем.
Напомним, с 4:00 17 января в 10 микрорайоне было ограничено теплоснабжение.
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