На ул. Стара-Загора завершили ремонт теплосети

На ул. Стара-Загора в Самаре к 13:30 завершили ремонт на месте повреждения теплосети диаметром 500 мм, сообщает ПТС.

Сейчас магистраль заполняют теплоносителем. Напомним, с 4:00 17 января в 10 микрорайоне было ограничено теплоснабжение.