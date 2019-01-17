В Самаре судебного пристава задержали за взятку

Сотрудники регионального СУ СК РФ 14 января возбудили уголовное дело в отношении судебного пристава по коррупционной статье.

Источник в следствии сообщает: пристава задержали вечером 20 декабря при получении 60 тыс. руб. от некой гражданки, в отношении которой было возбуждено исполнительное производство. За взятку пристав обязался не только не ограничивать должнице выезд за пределы РФ, но и впоследствии прекратить производство по ее делу без законных на то оснований.

По данным прокуратуры Промышленного района Самары, действия задержанного квалифицировали по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом", расследование ведет следственный отдел по Промышленному району Самары СУ СК РФ по Самарской области.