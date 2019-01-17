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ЖКХ и благоустройство Общество

Музей Высоцкого в Тольятти и прилегающие к нему многоэтажки отремонтируют до конца года

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объявлены итоги торгов по капитальному ремонту комплекса зданий в Тольятти на ул. Революционной, 3, сообщает на госзакупках.

По данному адресу находятся два жилых многоэтажных дома и двухэтажное строение, где располагаются в том числе православный храм, библиотека и центр-музей Высоцкого.

По итогам торгов контракт будет заключен с самарской компанией "СМУ Вертекс", предложившей 130,4 млн руб. за свою работу. Начальной была цена 131 млн рублей.

Подрядчик должен будет выполнить ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе ремонт систем водоснабжения, отопления, электроснабжения и подвальных помещений.

Срок окончания работ - 28 декабря.

Заказчиком выступает регоператор Самарской области "Фонд капитального ремонта".

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