Состояние девочки, упавшей с крыши дома в Новокуйбышевске, остается крайне тяжелым

По состоянию на вечер 17 января девочка, упавшая с девятиэтажного дома, находится в крайне тяжелом состоянии в Новокуйбышевской ЦГБ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.

"Вчера ей была своевременно оказана медицинская помощь городскими медиками совместно с врачами санавиации СОКБ им. Середавина, которые приехали в Новокуйбышевск. На данный момент состояние девушки остается крайне тяжелым. Вся необходимая помощь ей оказывается в полном объеме. При необходимости, ей на помощь могут выехать врачи из Самары", — комментирует министерство.

Напомним, вечером 16 января с крыши дома на ул. Бочарикова прыгнули несовершеннолетние парень и девушка. Молодой человек скончался на месте. А девушку с тяжелыми травмами увезли в больницу. Известно, что парень оставил предсмертную записку.