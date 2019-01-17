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Погибший после падения с крыши подросток оставил предсмертную записку

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СУ СК РФ по Самарской области проводит проверку по факту смерти в Новокуйбышевске парня 2002 года рождения и причинения тяжких повреждений девушке того же возраста. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе СУ СК, отказавшись предоставлять более подробную информацию относительно случившегося.

Фото: pxhere.com

По информации источников издания, молодой человек оставил предсмертную записку.

Напомним, вечером 16 января в Новокуйбышевске случилась трагедия: с крыши девятиэтажного дома упали два подростка. 16-летний юноша погиб, за жизнь девушки борются врачи. Об этом вчера вечером в своем Twitter сообщил глава Новокуйбышевска Владимир Фомин.

По состоянию на утро 17 января состояние девушки остается крайне тяжелым. "Всю ночь врачи боролись за жизнь упавшей с высоты девушки. Проведено несколько сложных операций", - сообщает Владимир Фомин.

Также ранее была информация о том, что оба подростка - студенты первого курса Новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа (поварское дело).

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