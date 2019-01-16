В Новокуйбышевске двое подростков прыгнули с крыши

В среду, 16 января, в Новокуйбышевске случилась трагедия — вечером на улице Бочарикова 16-летний парень Дмитрий К. и его подруга прыгнули с крыши, сообщает gorodnsk63.ru.

Как рассказали очевидцы, прежде чем прыгнуть, молодые люди примотали себя за руки скотчем друг к другу.

Парень разбился насмерть сразу, девушка осталась в живых, сейчас она на операционном столе на искусственной вентиляции легких. Врачи делают все возможное, чтобы ее спасти, но не дают никаких прогнозов. Для транспортировки в Самару вызвана санавиация.

Как сообщает пресс-служба администрации Новокуйбышевска, глава города объявил общий сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ситуацию с подростками держит на личном контроле.

По данным пресс-службы, оба подростка – студенты 1 курса Новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа (поварское дело). Подростки в службах профилактики не состояли, характеризуются положительно, из полных семей. Погибший юноша увлекался музыкой и занимался спортом. Девушка была старостой группы, выделялась лидерскими качествами.

Но в последнее время, со слов классного руководителя, наблюдалось депрессивное настроение. Подростки дружили, в последнее время оба часто пропускали занятия. Сегодня с утра им звонил классный руководитель, но трубку они не брали. Педагоги сообщили родителям.

На место происшествия незамедлительно выехала скорая помощь и полиция. В настоящее время ведутся следственные мероприятия, с родителями работают психологи. Информация незамедлительно была отправлена в областную межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних, министерство социально-демографического развития и министерство здравоохранения Самарской области.

На месте продолжает работать оперативная группа.