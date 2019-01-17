Областное ГУ МВД отсудило право на долю в недострое, который строился по заказу ФСКН

ГУ МВД России по Самарской области через суд признало за собой право собственности и оперативного управления на долю 9,79% в недостроенном здании на ул. Николая Панова, 12 в Самаре.

Как прежде поясняли Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, речь идет о здании, которое возводилось по заказу Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России). Соответствующий договор о долевом финансировании строительства нежилого здания для размещения в нем подразделений УФСКН по Самарской области был заключен между ФСКН России и правительством региона 7 апреля 2006 года.

Договор предусматривал выделение на возведение этого объекта 34,3 млн руб. из федерального бюджета и 316,1 млн руб. — из областного.

Как отмечается в определении суда со ссылкой на региональный минстрой, завершить строительство объекта в ближайшее время не представляется возможным, так как на это не предусмотрено финансирование. Из материалов КАД ВАС следует, что степень готовности здания общей площадью застройки 5,2 тыс. кв. м составляет 59%.

При этом, несмотря на то, что ФСКН свои обязательства в части долевого софинансирования по строительству объекта выполнила, право собственности на него в 2009 г. было зарегистрировано за Самарской областью.

Тем временем в 2016 г. указом президента РФ № 156 ФСКН была упразднена, а ее функции и полномочия перешли к МВД России. Эти обстоятельства, как прежде поясняли в пресс-службе регионального ГУ МВД, и стали причиной обращения ведомства "как правопреемника ликвидированной службы" в арбитраж.