16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Областное ГУ МВД отсудило право на долю в недострое, который строился по заказу ФСКН За экстремистские публикации самарцу запретили размещать посты в соцсетях За хищение земли у самарской администрации мошенники получили реальные сроки Светлане Моравской продлили срок содержания под стражей Будут судить мужчин, ограбивших жительницу Малой Царевщины на 1,5 млн рублей

Суды Происшествия

Областное ГУ МВД отсудило право на долю в недострое, который строился по заказу ФСКН

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 22
Версия для печати

ГУ МВД России по Самарской области через суд признало за собой право собственности и оперативного управления на долю 9,79% в недостроенном здании на ул. Николая Панова, 12 в Самаре.

Как прежде поясняли Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, речь идет о здании, которое возводилось по заказу Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России). Соответствующий договор о долевом финансировании строительства нежилого здания для размещения в нем подразделений УФСКН по Самарской области был заключен между ФСКН России и правительством региона 7 апреля 2006 года.

Договор предусматривал выделение на возведение этого объекта 34,3 млн руб. из федерального бюджета и 316,1 млн руб. — из областного.

Как отмечается в определении суда со ссылкой на региональный минстрой, завершить строительство объекта в ближайшее время не представляется возможным, так как на это не предусмотрено финансирование. Из материалов КАД ВАС следует, что степень готовности здания общей площадью застройки 5,2 тыс. кв. м составляет 59%.

При этом, несмотря на то, что ФСКН свои обязательства в части долевого софинансирования по строительству объекта выполнила, право собственности на него в 2009 г. было зарегистрировано  за Самарской областью.

Тем временем в 2016 г. указом президента РФ № 156 ФСКН была упразднена, а ее функции и полномочия перешли к МВД России. Эти обстоятельства, как прежде поясняли в пресс-службе регионального ГУ МВД, и стали причиной обращения ведомства "как правопреемника ликвидированной службы" в арбитраж.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3