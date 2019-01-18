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ЖКХ и благоустройство Общество

Отопление в домах Советского района Самары планируется восстановить к вечеру

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 января, в 19:26 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение об утечке на подающем трубопроводе теплоснабжения диаметром 800 мм по ул. Советской Армии.

На месте аварии проводятся земляные работы. Диагностику поврежденного участка осложняет большая глубина залегания (порядка 3,5 метров) и большое количество сторонних коммуникаций (газопроводов и телефонных линий). 

В 00:00 18 января в связи с длительным проведением аварийно-ремонтных работ, руководством города принято решение о сливе теплоносителя. 

Ориентировочное время восстановления теплоснабжения потребителей по штатной схеме 18:00 18 января. 

 

Гид потребителя

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