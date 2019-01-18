Дмитрий Азаров: В 2019 г. в регионе отремонтируют 330 км дорог

В 2019 г. в Самарской области будет отремонтировано 330 км дорог. Об этом в пятницу, 18 января, в ходе пресс-конференции заявил губернатор Дмитрий Азаров.

"В пиковый год подготовки к ЧМ-2018 было отремонтировано 316 км автодорог, а уже в текущем году планируется 330 км, и я уверен, что дальше мы будем темпы наращивать. Конечно, у нас задача Фрунзенской мост сдать в текущем году", — сказал глава области.

Одной из важнейших задач Дмитрий Азаров назвал строительство моста через Волгу. По словам главы региона, на начало строительство объекта в текущем году уже выделено свыше 2 млрд рублей.

"Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы с федеральным Министерством транспорта определимся по всем процедурам. Рассчитываю, что конкурс будет объявлен в феврале. Собственно, важнейший проект — даже не этот самый мост, а то, что мы попадаем в международный транспортный коридор. Мы этим мостом определяем долгосрочную перспективу развития нашего региона", — резюмировал губернатор.

Напомним, проект строительства нового моста через Волгу благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ. Мост станет частью международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Протяженность новой трассы составит 97 км, из которых 3,7 км приходится на сам мост. Срок реализации проекта - 2019-2023 годы, его стоимость - 130 млрд рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета - 65 млрд рублей. Уже проведена большая подготовительная работа: проект первого этапа мостового перехода получил положительное заключение Главгосэкспертизы, завершена разработка проекта планировки территории общей протяженностью 97 км, идет резервирование земельных участков.