Города Самарской области займутся благоустройством своих рек и озер

Самарская область примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с семью заявками. За гранты в номинациях "малые города" и "исторические поселения" поборются Сызрань, Похвистнево, Кинель, Отрадный, Жигулевск, Чапаевск и Октябрьск.

С начала декабря прошлого года по 13 января 2019-го в городах проходили открытые голосования по выбору наиболее значимой для жителей общественной территории.

Во второй половине января состоятся общественные обсуждения проектов благоустройства в новом формате.

Обсуждения будут проходить в виде проектного семинара. Горожане, пришедшие лично, будут работать в небольших группах по пять-восемь человек. Используя карту выбранной территории, они смогут внести свои предложения и пожелания по функциональному и событийному наполнению места. Параллельно запускается онлайн-опрос, где горожане смогут выразить свое мнение заполнив анкету.

Собранные предложения войдут в техническое задание. На его основе архитекторы разработают концепцию благоустройства пространства. Она также будет выноситься на аналогичное открытое обсуждение с приглашением всех заинтересованных горожан. Обсуждения пройдут с участием представителей общественности, органов местного самоуправления, потенциальных инвесторов и городских активистов.

Поскольку все проекты будут корректироваться с учетом мнений заинтересованных сторон, говорить о конкретных решениях пока рано, однако общей концепцией, связующей линией для большинства конкурсных заявок Самарского региона может стать "разворот" городов к своим водоемам. Все перечисленные населенные пункты расположены на берегах рек, однако это обстоятельство далеко не всегда учитывается их планировкой. В то время как Самара известна своей набережной, околоводные пространства малых городов зачастую граничат с гаражами, складами и непроходимыми зарослями. Они труднодоступны и не ухожены, но, несмотря на это, популярны у горожан - почти везде есть попытки жителей своими силами обустроить пешеходные пути и места отдыха.

Эксперты сходятся во мнении, что новые общественные пространства должны раскрывать потенциал имеющихся в городе природных водоемов. Это подчеркнет идентичность самого города, его неповторимый образ, укрепит имидж всего региона как края прибрежных городов. Мнение специалистов разделяют и сами горожане: в рамках открытого голосования в большинстве городов лидируют именно береговые зоны. Поэтому в проектах особое внимание будет уделено доступности и обустройству выбранных жителями околоводных общественных пространств.