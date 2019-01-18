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Преступления Происшествия

Минахмету Халиуллову продлили арест до 20 апреля

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председателю совета депутатов Промышленного района Самары Минахмету Халиуллову продлили арест до 20 апреля. Как сообщалось ранее, депутат был арестован 22 ноября прошлого года и по решению федерального судьи Александра Саломатина должен пробыть в СИЗО до 21 января.

Напомним, СУ СК РФ по Самарской области в отношении Минахмета Халиуллова возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере").

По версии следствия, Халиуллов передал врио руководителя самарского фонда капремонта Михаилу Архипову более 1 млн руб. в качестве "отката" за контракты на ремонтные работы в многоквартирных домах, которые выполняли аффилированные депутату предприятия.

Уголовное дело Халиуллова было выделено из дела братьев Архиповых, один из которых и организовал передачу денег своему высокопоставленному родственнику. Для этого Алексей завербовал некоего Сергея Оганесяна, который звонил по указанному Архиповым телефонам, называл пароль и договаривался о месте и времени передачи денег. Таким образом он указал следствию на адрес одной из контор Халиуллова на ул. Санфировой и опознал депутата, который около 10 раз передавал для Архипова от 500 тыс. до 2 млн руб. наличными.

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