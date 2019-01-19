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Преступления Происшествия

В Безенчукском районе беременную многодетную мать задержали с наркотиками

БЕЗЕНЧУК. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчукском районе полицейские задержали женщину с наркотиками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

У женщины изъяли пакет с 129,75 г марихуаны. Подозреваемая пояснила, что в конце августа 2018 г. она нарвала дикорастущую коноплю недалеко от поселка и спрятала в гаражном массиве для личного употребления.

По данным правоохранителей, ранее проблем с законом сельчанка не имела. Сейчас она не работает, воспитывает троих несовершеннолетних детей и находится на пятом месяце беременности.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.

Гид потребителя

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