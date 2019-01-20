Безработного сызранца задержали за ограбление пенсионерки

В Сызрани 24-летнего безработного мужчину задержали по подозрению в ограблении пожилой женщины, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Около 19:00 у подъезда дома № 26 по ул. Лазо неизвестный отобрал у пенсионерки сумку. В ней были мобильник, кошелек с 2,5 тыс. рублей и документы. Как выяснилось, перед инцидентом женщина совершала покупки в продуктовом магазине. Полицейские предположили, что именно там ее заметил злоумышленник.

В итоге подозреваемый оказался одним из постоянных покупателей. Его задержали в течение суток. На украденные у женщины деньги он купил алкоголь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж".