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Преступления Происшествия

Двух сызранцев подозревают в попытке сбыть контрафактную "табачку"

СЫЗРАНЬ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани двух местных жителей задержали по подозрению в продаже контрафактных табачных изделий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, мужчины 32 и 39 лет купили партию немаркированных сигарет (около 7 тыс. штук) стоимостью почти 900 тыс. рублей.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору".

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