В Октябрьском районе 11 жилых домов, больница и два учебных заведения снабжаются теплом по резервной схеме

В Октябрьском районе несколько жилых домов, Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер и два учебных заведения остались без тепла из-за ремонта теплотрассы. Об этом в Twitter сообщает первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

"В настоящее время АО "ПТС" проводятся ремонтные работы в Октябрьском районе (пр. Карла Маркса 185А). На обратный трубопровод переведены 11 МКД, одно медицинское и два учебных заведения", - написал чиновник.

По информации "ПТС", до 16:00 планируется закончить земляные работы, с 16:00 до 18:00 произвести заполнение системы, до 20:00 восстановить ГВС и теплоснабжение потребителей в полном объеме".