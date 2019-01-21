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Суды Происшествия

Областной суд оставил под стражей экс-начальника угро райотдела Тольятти

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 января, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без удовлетворению жалобу адвоката на решение суда Автозаводского района Тольятти от 24 декабря, избравшего экс-начальнику уголовного розыска Центрального райотдела полиции Владимиру Шапшову, обвиняемому в получении взятки, меру пресечения — заключение под стражей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что майора Шапшова вместе еще с двумя тольяттинскими полицейскими Александром Атауловым и Сергеем Тараненко обвиняют в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Сейчас процесс по их делу идет в суде Автозаводского района. Атаулов и Тараненко находятся под домашним арестом.

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