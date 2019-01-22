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Преступления Происшествия

В Самаре на ул. Ново-Садовой в ходе застолья мужчина убил приятеля

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Самары задержали 43-летнего ранее судимого жителя одного из поселков региона, подозреваемого в убийстве приятеля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информация о конфликте, произошедшем в квартире одного из домов по ул. Ново-Садовой, поступила в отдел полиции № 4 Управления МВД России по Самаре. На место происшествия прибыли экипажи патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии вместе с медицинскими работниками. В квартире стражи правопорядка обнаружили мужчин, одному из которых причинено ножевое ранение. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался на месте происшествия.

Из собранных материалов следовало, что незадолго до смерти 38-летний мужчина распивал алкоголь в компании друзей. В ходе застолья между двумя приятелями возникла конфликтная ситуация, в результате которой один из ее участников схватил нож и нанес сопернику удары. Подозреваемого в причинении смертельного ранения правоохранители задержали на месте происшествия. По данным полиции, предполагаемый злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за вымогательство.

По признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство", СУ СК России по Самарской области, возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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