Самарчанка поссорилась с матерью и несколько раз ударила ее ножом

В Самаре задержана 35-летняя местная жительница, подозреваемая в нанесении нескольких ножевых ранений своей матери, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информация о госпитализации 55-летней жительницы Самары с ножевыми ранениями поступила в полицию из медучреждения. Правоохранители выяснили, что пострадавшая получила травмы в результате инцидента, произошедшего в одной из квартир дома на ул. Фадеева.

Сотрудники полиции, выехавшие по указанному адресу, установили и опросили очевидцев события. Выяснилось, что между женщиной и ее дочерью в вечернее время произошла ссора. Предположительно, в ходе выяснения отношений дочь схватила нож и нанесла своей матери удары в область живота. Спустя время пострадавшая обратилась за помощью к врачам. В результате женщина была госпитализирована, а ее дочь задержана по подозрению в совершении тяжкого преступления стражами правопорядка. Предполагаемое орудие преступления полицейские обнаружили на месте происшествия и изъяли.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".