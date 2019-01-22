В Кинеле приехавшего в гости к родственнику самарца ограбил бомж

В дежурную часть МО МВД России "Кинельский" обратился житель областного центра, подвергшийся нападению и лишившийся ценного имущества, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Со слов потерпевшего, он приехал в Кинель в гости к родственнику. На ул. Советской на него со спины напал неизвестный мужчина, а затем забрал у своей жертвы барсетку, мобильный телефон, очки и денежные средства в сумме 800 руб., после чего скрылся. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 24 тыс. рублей.

Стражам правопорядка поступила оперативная информация о возможной причастности к данному преступлению 33-летнего мужчины без определенного места жительства. При проверке сведения подтвердились, подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Злоумышленник пояснил полицейским, что телефон успел продать своему знакомому, а барсетку с содержимым выбросил.

Правоохранители выяснили, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в последний раз — 22 августа 2018 г. подозреваемому было назначено наказание в виде исправительных работ на один год и два месяца.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Похищенный телефон изъят и возвращен законному владельцу.