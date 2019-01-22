Житель Приволжского района не включил поворотник и попался пьяным за рулем

Сотрудники ДПС Приволжского района задержали 24-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время несения службы инспекторы заметили автомобиль, водитель которого в нарушение ПДД не включил указатель поворота при осуществлении маневра. Законные требования правоохранителей об остановке автолюбитель проигнорировал, прибавил скорость и попытался скрыться, допустив съезд в правую обочину по ходу движения.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. При общении инспекторы ДПС заметили, что от водителя исходит запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения автомобилист отказался.

При проверке личности нарушителя по имеющимся учетам полицейскими было установлено, что водитель в июне 2018 г. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения" и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. и лишен права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Также правонарушитель привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ "Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства".