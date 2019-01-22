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Суды Происшествия

Адвокат попросил суд лишить своего подзащитного свободы

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 января, в Самарском облсуде рассматривалась апелляционная жалоба на решение Кировского райсуда по делу о мелкой краже с авиационного завода "Авиакор".

Подсудимый Лиман Ж. был задержан в сборочном цехе с похищенными контактами от осветительного оборудования. При поступлении сигнала о проникновении охрана предприятия вызвала полицию и розыскная собака нашла Лимана в стоящем на сборке самолете. Потерпевшая сторона оценила похищенное в 3 тыс. рублей.

Подсудимый просил занести в протокол судебного заседания, что он настаивает, чтобы его наказали как того требует уголовный кодекс, то есть вынесли решение о лишении его свободы или присудили штраф.

Адвокат, оговорившись, что обязан поддерживать позицию своего подзащитного, просил суд удовлетворить жалобу.

Прокурор и представитель органов соцзащиты просили суд принять во внимание выводы судебно-психиатрической экспертизы, которая считает, что мужчина страдает хроническим заболеванием и не осознает значение своих действий.

На что подсудимый весьма убедительно объяснил свою позицию: по статье, которую ему вменяют, санкция всего пару-тройку месяцев лишения свободы, а он уже семь месяцев отсидел, и если его жалобу удовлетворят, то он немедленно выйдет на свободу.

Представитель потерпевшего рассказал корреспонденту, что Лиман уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в Октябрьском районе, и, побывав на стационарной экспертизе, знает, что его ожидает в больнице.

Однако федеральный судья Мария Плахотник отказала подсудимому в удовлетворении жалобы и мужчине предстоит принудительная госпитализация в психиатрическую лечебницу.

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