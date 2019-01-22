Наркоторговка-рецидивистка из Борского района получила почти девять лет колонии

Вступил в силу приговор, вынесенный 47-летней жительнице Борского района. Ее обвиняли в приобретении, хранении и сбыте наркотиков в значительном размере — ч. 1 ст. 228 и п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор Борского района Роман Суханскин.

Неоднократно судимая за аналогичные преступления женщина в мае 2018 г. продала жителям Оренбургской области пять свертков с героином.

Кроме того, она приобрела и хранила наркотик, который у нее в итоге изъяли полицейские во время досмотра.

В суде женщина полностью признала вину. В итоге ей назначили восемь лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.